Potrzebna pomoc dla Laury Biel z Opola. Naprawa jej malutkiego serduszka będzie kosztować milion złotych. Trwa zbiórka i licytacje

Przypomnijmy, Laura Biel urodziła się w październiku 2017 roku. - W pierwszym trymestrze ciąży okazało się, że nasza córka ma dużą wadę serduszka - DORV typ d-TGA. Chodzi o dwuujściową prawą komorę serca oraz ubytek przegrody międzykomorowej. Krótko mówiąc: serduszko Laury było zbudowane tak, że krew napływająca do organu mieszała się z tą wypływającą z niego, co utrudniało transport tlenu - tłumaczy Emilia Księżopolska-Biel, mama Laury.

Ze względu jednak na wciąż istniejące wady serca, Laurce - jak mówi na nią pani Emilia - sinieją usta i paluszki. - To efekt niedotlenienia organizmu. Trudno w to uwierzyć, ale nasza kruszynka ma w sobie tykającą bombę. Strach pomyśleć, co stanie się, gdy ta bomba wybuchnie... Potrzebna jest następna operacja. Do tego dochodzi kosztowne leczenie. Mamy mało czasu, nie wiemy, czy podołamy, bo koszt jest gigantyczny. To ponad milion złotych... Bez internautów nie damy rady - słyszymy od rodziców dziewczynki.