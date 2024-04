Wybory samorządowe na Opolszczyźnie przebiegają spokojnie. Frekwencja wyborcza w Opolu wyższa niż w 2018 roku

Według danych podanych przez Państwową Komisję Wyborczą frekwencja wyborcza w stolicy regionu na godzinę 12:00 wyniosła 14,69 proc.. Jest to wynik nieznacznie wyższy, niż podczas poprzednich wyborów samorządowych w 2018 roku, kiedy to o tej samej porze odsetek ten wynosił 14,03 proc.

Jak głosować w wyborach samorządowych?

Głosowanie odbywa się 7 kwietnia (pierwsza tura i wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku). Ewentualna druga tura głosowania na prezydenta czy burmistrza odbędzie się 21 kwietnia. Lokale wyborcze będą dziś otwarte od godziny 7:00 do 21:00.

W lokalu zostaną nam wydane cztery karty wyborcze, w kolorach:

czerwona – z kandydatami na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,

szara – do rady miasta lub gminy,

żółta – do rady powiatu,

niebieska – do sejmiku województwa.

W Opolu wyborcy nie otrzymują żółtej karty (do rady powiatu). Opole to miasto na prawach powiatu i kompetencje rady tego organu ma rada miejska. Radnych do niej wybieramy w wielomandatowych okręgach wyborczych. Dlatego na karcie kandydaci będą przypisani do list komitetów wyborczych. W gminach do 20 tysięcy mieszkańców, gdzie obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze, na szarej liście kandydaci będą spisani alfabetycznie.