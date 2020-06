Prezydent Arkadiusz Wiśniewski z absolutorium za 2019 rok. Była krytyka ze strony PiS. Prezydent Opola nie pozostał dłużny

Michał Nowak podkreślał, że klub PiS wnikliwie ocenił proces realizacji wpływów i wydatków w 2019 roku. - Wykonanie budżetu różni się znacznie od tego, co zatwierdziliśmy pod koniec 2018 roku. Wydatki majątkowe zaplanowane były na poziomie 507 milionów złotych. Zrealizowano je w nieco ponad połowie. Część z tego udało się zrealizować, za to należy się podziękowanie. Ale niepokoi brak bądź niewielki stopień realizacji wielu zadań - zauważał.

Przypomniał, że Opole w dużej mierze partycypuje finansowo w realizacji polderu Żelazna, który ma zabezpieczać przed zalaniem szereg miejscowości i miast poza nim. - Zrzucamy się na to my i Unia Europejska. Wkrótce otwarcie ofert przetargowych, jest więc szansa na to, że i instytucje rządowe się do tego dołożą - stwierdził.

Arkadiusz Wiśniewski z absolutorium

Mówiąc też o relacjach na linii rząd-samorząd odniósł się do poruszanej już kwestii dokładania przez Opole do działania placówek oświatowych.

- Skoro to my płacimy z budżetu miasta za podwyżki dla nauczycieli, to dlaczego słyszymy, że te podwyżki dał im rząd? - pytał.

Arkadiusz Wiśniewski zaznaczał, że Opole nie uniknie ekonomicznych skutków epidemii. - Przed nami trudny czas. Oby wystarczyło nam sił do tego, by razem podołać wyzwaniom - stwierdził.

Arkadiusz Wiśniewski otrzymał absolutorium przy 22 głosach "za". Wstrzymało się dwóch radnych klubu PiS: Michał Nowak i Marek Kawa. Sławomir Batko, trzeci członek klubu, nie był obecny podczas tego głosowania.