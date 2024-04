Prof. Jacek Lipok nowym rektorem Uniwersytetu Opolskiego. Wygrał miażdżącą liczbą głosów

- W naszej uczelni tkwi ogromny potencjał. Udowodniliśmy to poprzez wyniki ostatniej ewaluacji, ale udowadniamy też to na co dzień. Nasze osiągnięcia są coraz szerzej doceniane. Jesteśmy rozpoznawalną uczelnią i to będzie główny kierunek naszych działań – mówił prof. Jacek Lipok.