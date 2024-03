Prof. Arkadiusz Nowak: Jestem najlepszym kandydatem na rektora

Za parę tygodni planuję kolejny krótki wyjazd, ale myślę że w wieku 53 lat trzeba się już pomału ustatkować i swojemu środowisku w inny sposób przydawać. Oczywiście przez całe swoje życie zawodowe publikowałem głównie dla Uniwersytetu Opolskiego i to były wyniki tych badań tadżyckich, ale nie tylko. Bo też przecież badaliśmy Śląsk Opolski i w ogóle Śląsk. Moja habilitacja dotyczyła całego Śląska, a mój doktorat Śląska Opolskiego. My botanicy zawsze staramy się być przydatni swojemu regionowi. Opolszczyzna po pierwsze jest bioróżnorodna, jest zielona i potrzebuje ludzi, którzy znają tą bioróżnorodność i potrafią tak podpowiadać włodarzom regionu czy poszczególnych gmin, żeby jak najwięcej dla następnych pokoleń tych pięknych roślin i zwierząt zostało. I to robiłem, tworzyłem sieć ochrony przyrody, rezerwaty, parki krajobrazowe i ostatni pomysł na park Narodowy Puszczy Śląskiej.

Zasłynął pan jako badacz roślinności Tadżykistanu. Czy to już koniec z wyprawami do tego kraju, czy będzie pan jeszcze tam jeździł?

Mam 53 lata, dzieci odchowane, a rodzice w podeszłym wieku, zatem czas nieco się ustatkować. I nie chodzi tu tylko o Tadżykistan, ale w ogóle o moje peregrynacje zawodowe, bo pracowałem w na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, pracowałem na Uniwersytecie Ostrawskim w Czechach, pracowałem na Uniwersytecie Wrocławskim, no i obecnie w Warszawie, w Polskiej Akademii Nauk jestem dyrektorem ogrodu botanicznego. Ale mam też zobowiązania regionalne i w końcu nadszedł czas, że potrzebny jestem bardziej w domu, także w kontekście rodziców podeszłym wieku i teściów. Wszystko to doprowadziło mnie do konstatacji, że moje miejsce jest w tej chwili w Opolu.

Oficjalnie nie, ale złożyłem wymagane dokumenty, zebrałem wszystkie podpisy, które powinienem zebrać. Spełniam wymogi. Oczywiście jeszcze będę oczekiwał na różne opinie, ale ze swojej strony zrobiłem to, co mogłem zrobić i jestem oficjalnym kandydatem na rektora Uniwersytetu Opolskiego. Ta godność jest z jednej strony na pewno ciężarem, ale z drugiej strony dla mnie będzie ogromnym wyzwaniem życiowym, ponieważ jestem związany z opolską uczelnią od dziecka niemalże, bo w dzieciństwie mieszkałem obok kampusu WSP. Ale już tak na serio, to oczywiście jako student od 1990 roku.

Według mnie miasto i uniwersytet, to na pewno nie są osobne organizmy. Oczywiście jest to autonomiczny zakład pracy, ale proszę zwrócić uwagę, że nawet szpital kliniczny i związki wydziału nauk o zdrowiu ze szpitalnictwem i w ogóle ze służbą zdrowia, już powodują, że uczelnia w swoim polu oddziaływania ma nie tylko studentów. Nawiasem mówiąc studenci mieszkają na stancjach, zatem i tak żyją w Opolu, wydają tu swoje pieniądze. Wracając do szpitala klinicznego, nie można lekceważyć faktu, że ma on istotne przełożenie na wielu mieszkańców, którzy korzystają z usług opieki zdrowotnej.

Ale to nie wszystko. Przecież wiemy, że te 9,5 tysiąca studentów oddziałuje na społeczeństwo miasta, na jego infrastrukturę i gospodarkę miasta. To oddziaływanie młodych ludzi, to jest życie. Uczelnia jest rzeczywiście bardzo ważną jednostką miastotwórczą. Dlatego uważam, że uczelnia musi współpracować bardzo ściśle z samorządem miejskim, z prezydentem miasta Opola i z sąsiednimi gminami, a także z całym województwem i regionem.

Pamiętamy, jakie emocje towarzyszyły tworzeniu Uniwersytetu. To było już 30 lat temu. Nasze dzisiejsze wyzwania i zobowiązania to jest też spłata długu tamtym pokoleniom. Pokoleniu profesora Niciei, profesor Simonides, Pośpiecha, Rzeszotarskiej… Wiele osób nie tylko miało marzenia, jak powiedział rektor Masnyk podczas uroczystości trzydziestolecia, ale oni stworzyli swoją pracą potężne fundamenty, budując w mieście, jak się okazało, jedną z najlepszych w kraju wyższych szkół pedagogicznych.

Oczywiście także z Politechniką Opolską, z którą w moim głębokim przekonaniu, za jakiś czas, będą jednym organizmem. Obecnie są to dwie uczelnie, ale wydaje mi się, że przyszedł czas na ściślejszą współpracę nie tylko z samorządem regionu, miastem czy powiatem, ale też z drugą główną uczelnią regionalną, czyli z politechniką. To stworzy warunki do trwania nie tylko samej uczelni, ale w ogóle regionu jako województwa. Wiemy, że bez uczelni miasto Opole miałoby istotne kłopoty i zawirowania. Pewnie by sobie poradziło, ale to już byłoby zupełnie inne Opole niż to, które teraz znamy.

To przecież nie tylko te osoby, które wymieniłem, ale też była administracja, byli ówcześni politycy, naprawdę wtedy wiele zrobiono, żeby przekonać władze w Warszawie, że zasługujemy na uniwersytet. I teraz przyszedł czas, że musimy podtrzymywać, ale także rozwijać uczelnię w bardzo trudnych warunkach. Utrzymanie tempa rozwoju uniwersytetu, to jest absolutnie bardzo ważna sprawa, nie tylko dla uczelni, ale także dla miasta i regionu. To jest ogólnoregionalne wyzwanie, któremu musimy sprostać wobec depopulacji i troszkę marginalizacji. Niełatwo jest mniejszemu wygrywać ważne sprawy w Warszawie, bo po prostu jest mniej liczny jeśli chodzi o reprezentację np. w Parlamencie, mamy mniejsze zasoby, musimy się naprawdę mocno postarać.

To porozmawiajmy o tym rozwoju, czy ma pan pomysły na jakieś nowe kierunki, wydziały?

Z wydziałami jestem ostrożny, wydaje mi się że osiągnęliśmy stan docelowy. Ale gdyby się okazało, że jest duża presja na kolejne kierunki medyczne, czy inne, to oczywiście każda taka propozycja będzie poważnie rozważana. Uczelnia zawsze się musi dynamicznie dopasowywać do potrzeb, tu specjalnie nie użyję słowa rynku, ale do potrzeb społecznych. Wszyscy oczekują pewnie, że powiem, że trzeba się dopasowywać do rynku, ale jak to zrobić? Pan redaktor pewnie też by chciał to usłyszeć.

Ja bym chciał, żeby pan konkretnie powiedział jakie kierunki by pan chciał stworzyć.

Zaraz do tego przejdę, ale dokończę o tej sytuacji rynkowej. Czasami mnie to trochę mierzi, bo nie łatwo jest stworzyć nowy kierunek. Wszyscy chcą przewidywać jakie kierunki będą potrzebne za pięć, sześć, siedem lat. Sytuacja w większości naszych dziedzin życia tak dynamicznie się zmienia, że uczelnie muszą przede wszystkim uczyć myśleć, być elastycznym, sprawnym w świecie cyfrowym. I wtedy jest nadzieja, że absolwenci, niezależnie od tego, co się będzie działo w medycynie, w nauczaniu, w technice czy technologii, dopasują się do rynku sami. A później będą się musieli adaptować do tzw. rynku przez całe życie zawodowe.