Prof. Lech Borowiec, światowej renomy biolog, doktorem honoris causa UO

- Prof. Borowiec opisał i nadał nazwy ponad 500 nieznanym wcześniej gatunkom. Bez jego pasji badawczej i wszechstronnego dorobku naukowego, bez jego nieustającej troski o rozwój życia akademickiego trudniej byłoby zmierzać do celów, jakie stają przed nauką i społeczeństwem - powiedział w laudacji prof. Tadeusz Zatwarnicki z Uniwersytetu Opolskiego, uczeń prof. Borowca.

"Prof. Lech Borowiec należy do grona najwybitniejszych entomologów na świecie. Jest wychowawcą nowych kadr naukowych i wzorem dla całej rzeczy młodych naukowców" - napisał w recenzji prof. Jacek Gorczyca z Uniwersytetu Śląskiego.

Jest członkiem założycielem i wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego, inicjatorem powołania w 1990 r. czasopisma „Genus – International Journal of Invertebrate Taxonomy”, uznawanego w świecie za jedno z czołowych czasopism taksonomicznych.

Prof. dr hab. Lech Borowiec związany jest z Katedrą Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe to taksonomia, zoogeografia i faunistyka chrząszczy oraz mrówek Europy i basenu Morza Śródziemnego.

- Żyję chwilą, zgodnie z zasadą carpe diem. To jedna z tych chwil najwspanialszych, które dla przeciętnego człowieka oznacza szczęście - powiedział dziennikarzom prof. Lech Borowiec.

- Uniwersytet Opolskich rozpoczyna 27. rok działalności. Za nami czas spełniających się marzeń, ale najważniejsze zadania dopiero przed nami - mówił prof. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego. - Jednym z nich będzie wyciągnięcie wniosków z wyniku ewaluacji dyscyplin naukowych w przyszłym roku. Pozwoli to wyłonić dyscypliny z kategorią co najmniej B+, które będą wizytówkami uczelni. Jednym z naszych priorytetów z pewnością będzie biologia. Jako uczelnia chcemy włączyć się do rywalizacji na arenie krajowej. Chcemy osiągać sukcesy na miarę naszych możliwości - podkreślił rektor UO.

Uniwersytet Opolski kształci obecnie 8300 studentów. Uczelnia zatrudnia blisko 700 pracowników naukowych, w tym 250 profesorów i doktorów habilitowanych.