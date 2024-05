Przegrana Odry Opole w barażach o PKO Ekstraklasę 2:4. Mecz z Arką Gdynia dobrze się zaczął. Wstrząsające 180 sekund przed przerwą

W meczu półfinałowym baraży o PKO Ekstraklasę Odra Opole przegrała w Gdyni z Arką 2:4. 180 sekund, które wstrząsnęło niebiesko-czerwonymi.

Nie spełniły się marzenia kibiców Odry Opole o awansie do finału baraży o PKO Ekstraklasę. Fani niebiesko-czerwonych mieli przed meczem wyjazdowym meczu z Arką wielkie oczekiwania. Odra zagrała już w Gdyni w rundzie wiosennej bardzo dobry mecz i chociaż była wtedy w słabszej formie, to postawiła się faworytowi. Zremisowała 2:2 z ekipą zmierzającą wielkimi krokami do Ekstraklasy.

Od tego czasu sporo się zmieniło. Arka dokonała czegoś, co wydawało się niemożliwe i straciła kilkupunktową przewagę nad GKS-em Katowice. Ekipa z Gdyni była przed barażami mentalnie rozsypana. Z kolei Odra, która kilka tygodni temu była już praktycznie poza barażami, pokazała klasę w ostatnich meczach i miała zagrać o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Przez pierwsze pół godziny meczu przewagę posiadania piłki miała Arka Gdynia, miała również kilka strzałów, jednak nie przekładało się na konkrety. Z kolei Odra próbowała odpowiadać nielicznymi kontrami, jednak również bez powodzenia. Goście wyszli na prowadzenie w 34. minucie za sprawą czeskiego obrońcy Jirego Pirocha, który uderzył z prawej strony bramki kapitalnym strzałem z pierwszej piłki. Co ciekawe, ten sam zawodnik wyprowadził Odrę na prowadzenie również we wspomnianym wiosennym meczu 24. kolejki Fortuna 1. Ligi.

Podrażniona Arka rzuciła się do odrabiania strat. Tuż przed przerwą zadała dwa ciosy, które wstrząsnęły ekipą gości. Najpierw w 42. minucie Michał Borecki zgasił futbolówkę na klatce piersiowej i z pierwszej piłki uderzył nie do obrony. Nie minęły dwie minuty, a Karol Czubak kapitalnym uderzeniem głową nie dał szans bramkarzowi Odry Arturowi Haluchowi. Do przerwy to Arka Gdynia prowadziła 2:1.

W drugiej połowie Odra rzuciła się do odrabiania strat, nadziewając się na kontry gospodarzy. Po jednej z nich Gruzin Tornike Gaprindashvili zagrał płaską piłkę w pole karne, a obrońca Odry Jakub Szrek wpakował ją do własnej bramki. Gdyby jej nie dotknął, to i tak tuż za nim czaił się zawodnik Arki, który nie miałby problemów ze skierowaniem piłki do siatki. Zrobiło się 3:1 dla gospodarzy.

Odra nie powiedziała ostatniego słowa. Kolejne ataki sunęły w stronę bramki Arki, która mądrze się broniła. Gospodarze dobrze wyłączyli z gry jednego z liderów Odry Jeana Sarmiento. W końcówce gdynianie dołożyli jeszcze gola na 4:1, kiedy to w 83. minucie Olaf Kobacki wykorzystał nieprozumienie obrońców Odry, którzy niedokładnie podawali do siebie na środku boiska, przejął piłkę, a następnie popędził w stronę bramki gości, minął Halucha, wpadł w "szesnastkę" i trafił do pustej bramki. W ostatniej akcji meczu Odra odpowiedziała jeszcze trafieniem na 2:4, którego autorem był... Piroch. W finale baraży Arka zmierzy się w Gdyni z Motorem Lublin, który w półfinale pokonał po karnych Górnika Łęczna 4:2 (po 120 minutach było 0:0). Ten mecz odbędzie się w niedzielę (2 czerwca) o godzinie 18.00. Arka Gdynia - Odra Opole 4:2 (2:1)

Bramki: 0:1 Piroch - 34., 1:1 Borecki - 42., 2:1 Czubak - 44., 3:1 Szrek (samobójczy) - 60., 4:1 Kobacki - 83., 4:2 Piroch - 90+4.

Arka: Lenarcik - Navarro, Marcjanik, Azaćkyj, Stolc - Kobacki, Staniszewski (69. Lipkowski), Borecki, Sidibé (69. Adamczyk), Gaprindaszwili (81. Skóra) - Czubak (77. Turski).

Odra: Haluch -Szrek, Kamiński, Piroch, Pikk - Antczak (73. Nowak), Niziołek, Purzycki (73. Surzyn), Czapliński (65. Hebel), Borja Galán - Sarmiento (73. Continella).

Wideo Michał Probierz o Ekstraklasie i Euro