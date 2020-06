Respiratory z Niemiec dotarły do szpitala klinicznego w Opolu

Do województwa opolskiego trafiły respiratory z puli zamówienia, które niemiecki kraj związkowy złożył w listopadzie zeszłego roku na potrzeby własnych szpitali.

– Na wolnym rynku tego sprzętu po prostu nie ma. Dlatego cieszę się, że dobra współpraca samorządu województwa pomogła nawiązać kontakt z władzami Nadrenii Palatynatu i dzięki zaangażowaniu premier Malu Dreyer kupiliśmy sprzęt, który dziś dotarł do naszego szpitala i już wkrótce będzie leczyć naszych pacjentów - mówi dyrektor.

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Dariusz Madera podkreśla, że dziś, w dobie epidemii, zdobycie respiratorów na rynku to trudna rzecz.

Doktor Ryszard Kawda z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii USK w Opolu mówi, że te respiratory, które już przyjechały do szpitala, przeznaczone są do leczenia pacjentów niewydolnych oddechowo właśnie na intensywnej terapii. - Mają wszelkie niezbędne certyfikaty, wyprodukowane są przez uznaną firmę niemiecką, produkującą respiratory na wiele rynków. Ten sprzęt wydatnie przyczyni się do bezpieczeństwa leczonych przez nas pacjentów - podkreśla.

- To bardzo widoczny przykład tego, że międzyregionalne, międzynarodowe umowy partnerskie mają bardzo wymierny efekt – wyjaśnia wicemarszałek Roman Kolek. - Dzięki tym umowom, dzięki współpracy i kontaktom udaje się sprowadzić sprzęt, którego deficyt ma rynku jest bardzo duży. Szpital kupił go ze wszystkimi certyfikatami, w obowiązujących cenach i urządzenia są niemal natychmiast gotowe do użytkowania – podkreśla.