Rozbudowa szpitala w Pokoju. Gmina przekazała już działkę pod inwestycję. To zielone światło dla przygotowania projektu i zdobycia funduszy

Obecnie szpital jest liderem realizowanego właśnie projektu rehabilitacji postcowidowej. Jednak placówka wymaga już rozbudowy.

– Od 15 lat trzymałam tę działkę dla was i cieszę się, że po tylu latach rozmów udaje się sfinalizować zamysł rozbudowy szpitala w Pokoju - powiedziała – mówi Barbara Zając, wójt Pokoju. - Wszyscy na to czekamy, bo wiemy, że czas oczekiwania na łóżko tutaj to dwa lata.