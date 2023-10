Różowy Marsz Nadziei przeszedł ulicami Kluczborka. Panie zachęcały do mammografii

- W 2021 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że o ile na świecie i w Europie spada śmiertelność z powodu raka piersi, to w Polsce wzrasta. Dlatego tak ważna jest profilaktyka w każdym wieku i na nią chcemy zwracać uwagę – tłumaczy Ewa Stalla z PSSE w Kluczborku. – W ramach profilaktyki młode kobiety, już od 20. roku życia, powinny rozpocząć samobadanie piersi. Jest to trudne badanie, ale jeśli się do niego odpowiednio przygotujemy, poznamy swoje piersi, nauczymy się prawidłowo wykonywać badanie, to jest duża szansa, że w przyszłości nie ominiemy żadnych niepokojących objawów i uda nam się uniknąć poważnego zachorowania.