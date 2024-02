Rozszczelnienie cysterny z kwasem solnym na Autostradzie A4 między węzłami Strzelce Opolskie - Łany. Droga zablokowana w jedną stronę KM

Do zdarzenia doszło w piątek (9 lutego) ok. godziny 20. Na 281 kilometrze Autostrady A4 w kierunku Katowic rozszczelniła się cysterna. Doszło do wycieku kwasu solnego, który jest silnie żrący. Do akcji ruszyły służby ratunkowe, które pracują w ciężkich warunkach. Droga wciąż jest częściowo zablokowana.