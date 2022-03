Rusza program „Korpus Wsparcia Seniorów”, przygotowany przez MRiPS. Otrzymają opaskę elektroniczną, która w razie potrzeby podniesie alarm

Rusza program „Korpus Wsparcia Seniorów”, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W całym kraju do podziału pomiędzy gminy jest 80 milionów złotych. Za te pieniądze gminy mogą między innymi kupić od prywatnych dostawców tzw. paskę bezpieczeństwa, czyli czujnik noszony na ręku jak zegarek, który senior może w łatwy sposób uruchomić w sytuacji zagrożenia. Sygnał dotrze do centrali firmy, obsługującej cały system wsparcia. Jej pracownik telefonicznie skontaktuje się z seniorem, a potem według potrzeb zawiadomi o zagrożeniu pogotowie, zadzwoni do miejscowego ośrodka pomocy społecznej, zaalarmuje sąsiadów czy rodzinę.

- Warto sięgnąć po pieniądze na ten cel – mówi Katarzyna Łojko, kierownik OPS w Głuchołazach. – Opieka na odległość to u nas coś nowego, ale mamy doświadczenie w usługach opiekuńczych. Mamy w gminie ok. 150 podopiecznych, którzy kwalifikują się do takiej opieki, bo są samotnymi seniorami, mieszkającymi samodzielnie, często ich dzieci wyjechały i nie mają na miejscu nikogo bliskiego. A jeśli nawet jeśli na miejscu jest ich rodzina, to z nie mogą cały czas sprawować opieki nad starszą osobą. Taka elektroniczna opaska znacznie poprawi ich bezpieczeństwo.