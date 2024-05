Uzbrojeni żołnierze na terenie urzędu w Lasowicach Wlk. Wojskowi pilnują go całą dobę

- Nie ma zagrożenia. Żołnierze ćwiczą nawiązywanie łączności. Ale faktycznie przez pierwsze dni mieszkańcy byli w panice – relacjonuje Krzysztof Lech. – Urząd otoczony, wszędzie pełno żołnierzy, to na pewno budziło ich strach. Ale ćwiczenia były zaplanowane i wiedzieliśmy, że wojsko się u nas pojawi. Nie mogliśmy jednak żadnej informacji puścić, bo armia to armia, ma swoje tajemnice. Dopiero wczoraj dowódca jednostki pozwolił, więc napisaliśmy komunikat na naszym Facebooku.

Wicewójt Krzysztof Lech uspokaja, że to na szczęście tylko ćwiczenia 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

„Jako mieszkanka Lasowic Wielkich jestem przerażona. Przed Urzędem Gminy stacjonuje wojsko, stoją zamaskowani wartownicy – pisze kobieta. - Po urzędzie chodzą żołnierze z bronią, strach jest wejść, żeby coś załatwić. Nie ma nigdzie informacji co się dzieje, ludzie na wsi się boją. O co chodzi...”

Wojskowi pojawili się w Lasowicach Wielkich w poniedziałek (6 maja) . Najpierw przyjechali logistycy, a pod wieczór właściwa jednostka. Petenci, którzy udali się do urzędu we wtorek rano przeżyli niemały szok, bo wkoło budynku było kilkudziesięciu żołnierzy z widoczną bronią.

Jak oceniają urzędnicy, chociaż mieszkańcy już wiedzą, w jakim celu we wsi pojawiło się wojsko, mniej osób niż zwykle zgłasza się do urzędu, by załatwić jakąś sprawę .