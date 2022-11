Ruszyła zbiórka podpisów pod projektem refundacji in vitro. Nie wszystkie pary stać, by samemu sfinansować leczenie

Koszty zapłodnienia in vitro są wysokie. Cała procedura średnio kosztuje nawet 15 tys. zł, dlatego dla wielu par jest to bariera uniemożliwiająca doczekanie się wymarzonego potomstwa.

- Leczenie niepłodności metodą in vitro to dla wielu par jedyna nadzieja na doczekanie się potomstwa – podkreśla Grzegorz Głąb, wieloletni ginekolog-położnik z Opola.

Z tego powodu senator Danuta Jazłowiecka i posłowie Tomasz Kostuś, Witold Zembaczyński, Ryszard Wilczyński i Rajmund Miller z Kolacji Obywatelskiej zaapelowali do mieszkańców Opolszczyzny o poparcie obywatelskiego projektu finansowania in vitro przez państwo. Żeby projekt trafił do Sejmu potrzeba 100 tys. podpisów.

Podpisy będą zbierane w biurach poselskich posłów Koalicji Obywatelskiej i na ulicach opolskich miast.