Seniorzy w Urzędzie Skarbowym musieli czekać w kolejce, bo nie było formularzy PIT-37

Mieszkańcy Opola, przychodzący do Urzędu Skarbowego przy ul. Rejtana, nie mogli pobrać formularzy podatkowych PIT-37. Jest to najbardziej popularny PIT dla osób fizycznych. W poprzednich latach były one wyłożone na półkach przy wejściu do Urzędu, jednak obecnie sytuacja się zmieniła.

Postanowiliśmy przekonać się o tym na własne oczy. Rzeczywiście, przy drzwiach były formularze rozliczeniowe dla innych typów PIT-u, jednak interesującego nas PIT-37 nie znaleźliśmy. Żeby go otrzymać, musieliśmy poczekać w kolejce do pomieszczenia, w którym pracownik wydał nam potrzebne formularze.

W międzyczasie dochodziły kolejne osoby i kolejka powiększyła się. Przeważały w niej starsze osoby, które nie są w stanie samodzielnie rozliczyć się elektronicznie. Narzekając na tę sytuację, seniorki były zmuszone stać w kolejce, razem z innymi petentami.

Agnieszka Jóźwin-Dalecka z Izby Administracji Skarbowej w Opolu potwierdza, że klienci mogli czekać na wydanie formularzy PIT-37.