Sezon na grzybobranie zaczął się! W opolskich lasach można już znaleźć pierwsze grzyby. Internauci chwalą się efektami swoich wypraw

Jeśli jesteś grzybiarzem amatorem, to co roku zadajesz sobie pytanie: “Czy już można iść na grzyby?”. W odpowiedzi na to nurtujące pytanie przychodzimy my, a raczej członkowie facebookowych grup internetowych: „Grzyby na Opolszczyźnie” i „Grzybiarze-Opolskie”.

Wycieczki do lasu z koszykiem to jeden z najbardziej ukochanych przez Polaków, obok grillowania, sposób aktywności na świeżym powietrzu.

Dlaczego w lasach są już grzyby?

To wszystko dlatego, że w ostatnich dniach jest bardzo ciepło, a do tego co chwilę pada deszcz. To idealne warunki do tego, aby w naszych lasach pojawiły się grzyby.

Na facebooku na stronie „Grzybiarze-Opolskie” codziennie można zaobserwować wiele wpisów. Ludzie dzielą się z członkami społeczności ciekawymi miejscami oraz chwalą się swoimi zdobyczami.

- Grzybki z lasu w Ligocie Prószkowskiej – napisał jeden z członków grupy i zaprezentował swoje zbiory.

Pan Wisław nasiał z kolei:

- To sezon rozpoczęty - czytamy w jego wpisie.

Podobnych wpisów przybywa każdego dnia.

