Śmieci w Opolu. Ile zapłacimy za wywóz śmieci? Ratusz dokłada ponad 3 mln zł

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik ratusza, wskazuje, że negocjacje zakończono. Wskazuje, że 3,3 mln zł, które dołożono do systemu gospodarowania odpadami (co podnosi jego koszt w 2020 r. do blisko 40,5 mln zł ) ma być przeznaczone na zagospodarowanie odpadów zmieszanych, zielonych oraz pochodzących z cmentarzy. Zaznacza, że było konieczne, aby możliwe było podpisanie umowy z Remondisem.

- Jednak do czasu gdy nie będzie umowy, to nie podajemy kwot - ucina.

Zapowiada, że dokument ma być podpisany w przyszłym tygodniu. - Wtedy zaprezentujemy wszystkie wynegocjowane stawki - dodaje pani rzecznik.

Wszystko wskazuje na to, że będzie się to wiązało ze wzrostem opłat ponoszonych przez mieszkańców. Nieoficjalnie słyszymy, że może to być około 25 zł za osobę miesięcznie w przypadku, gdy odpady są sortowane. Teraz jest to 19 zł.