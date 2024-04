Sprzedaż nowych samochodów. Ta marka to lider polskiego rynku

Toyota utrzymuje pozycję lidera na polskim rynku. W pierwszym kwartale 2024 roku zarejestrowano 30 232 egzemplarzy aut osobowych i dostawczych japońskiej marki, co jest wynikiem o 10% lepszym niż w trzech pierwszych miesiącach roku ubiegłego. Toyota osiągnęła ponad dwukrotnie lepszy rezultat niż marka numer dwa w zestawieniu, a udział w rynku wyniósł 19,5%.

W samym marcu zarejestrowano 9497 Toyot, co przełożyło się na pozycję lidera zarówno wśród firm, jak i osób prywatnych. We flotach przybyło 6262 aut, a klienci indywidualni odebrali z salonów marki 3235 samochodów, a Toyota była co piątym rejestrowanym autem tej części rynku.