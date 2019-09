Szkło i niedopałki w piasku. Plac zabaw w Grudzicach straszy, zamiast bawić [ZDJĘCIA]

- Na naszym placu mamy jakieś dwie huśtawki i metalową karuzelę, ale to wszystko jest w opłakanym stanie. Strach puścić dziecko do miejsca, gdzie są dziesiątki petów i kapsli oraz szkło. To wszystko wygląda tak, jakby w tym miejscu regularnie odbywały się zakrapiane imprezy i nikomu ze strony miasta to nie przeszkadza - alarmuje pani Joanna, prosząc Nową Trybunę Opolską o interwencję.

Grudzicki plac zabaw podlega pod Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu. Przekazaliśmy tej instytucji otrzymane skargi. Po naszej interwencji urzędnicy obiecali, że zajmą się tą sprawą. - Sprzątanie, obsługa oraz konserwacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych jest wykonywana przez dwie niezależne firmy. Państwa uwagi zostały przekazane odpowiedzialnym za porządek i stan sprzętu zleceniobiorcom. Liczymy na ich szybką reakcję - mówi Aleksandra Raś, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.