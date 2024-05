Tak kiedyś wyglądała kolej. Opolskie dworce, pociągi, parowozy Sławomir Draguła

Kolej na Opolszczyznę dotarła 15 sierpnia 1842 roku. Wówczas przejechał pierwszy pociąg z Wrocławia do Brzegu. Co ciekawe, trasa ta jest fragmentem najstarszej na obecnych ziemiach polskich linii kolejowej. Wcześniej, bo 22 maja 1842 roku pociąg pojechał z Wrocławia do Oławy. W 1843 roku kolej żelazna tarła do Opola, a dwa lata później do ówczesnego Kędzierzyna i dalej do Gliwic. W następnych latach nastąpił prawdziwy boom na drogi żelazne, powstawały kolejne linie, dworce i stacje...