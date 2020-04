Tarcza antykryzysowa w Opolu. Arkadiusz Wiśniewski o pomocy dla biznesu i odwołaniu kolejnych imprez w Opolu

- To są rozwiązania mające pomóc zachować miejsca pracy oraz chronić dorobek opolskich przedsiębiorców. Zarządzenie w tej sprawie do końca tygodnia powinno być opublikowane - mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

Koronawirus w Opolu. Miasto odwołuje kolejne imprezy

Arkadiusz Wiśniewski poinformował też o wydłużeniu terminu braku organizacji imprez w mieście. Do tej pory obowiązywał termin do połowy maja, co oznaczało m.in. brak Święta Wojciechowego oraz Dni Opola. Teraz odwołane są wszystkie imprezy do 3 czerwca. Oznacza to m.in. brak koncertów Rock Opole i Hip-Hop Opole, które odbywały się na tydzień przed Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki.