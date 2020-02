Strażacy OSP Falmirowice potrzebują 50 tys. zł na nowy dach

Strażacy OSP Falmirowice akurat walczyli ze skutkami wichury, gdy z budynku ich remizy zerwało dach. Teraz prowadzą zbiórkę pieniędzy na odbudowę. - Na co dzień staramy się wam pomagać... Dziś to my prosimy o pomoc - apelują.