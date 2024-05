Toyota. Jakie modele są najpopularniejsze w Polsce? Mariusz Michalak

W samym tylko kwietniu klienci odebrali z salonów 8927 Toyot, czyli o 40% więcej niż w czwartym miesiącu 2023 roku Toyota

Toyota umocniła się na pozycji lidera polskiego rynku w 2024 roku. W pierwszych czterech miesiącach zarejestrowano już 39 159 samochodów osobowych i dostawczych marki, co jest wynikiem o 16% lepszym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Blisko co piąte auto rejestrowane w tym roku w Polsce to Toyota (19,2% udziału w rynku).