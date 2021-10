Trwa XXX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w Opolu. W sumie 50 wydarzeń artystycznych!

Od soboty Opole jest stolicą polskiego lalkarstwa. O udział w odbywającym się w Opolu od 1962 roku festiwalu zabiegają wszystkie sceny lalkowe w kraju. W tym roku chęć zgłosiło 48 przedstawień, z których do konkursu wybrano 11 najlepszych.

W niedzielę opolanie obejrzeli drugie przedstawienie konkursowe. "Augustus" bielskiej Banialuki to opowieść o człowieku płynącym przez życie na fali wszechobecnego uwielbienia. Niedojrzały, egocentryczny Augustus za nic ma uczucia innych, zaspokaja tylko swoje potrzeby. Pogoń za spełnieniem doprowadza go do sytuacji granicznej".

W "Aneksie" GSW otwarta została wystawa "Urwij się (do teatru!). Poza konkursem pokazano "Miejsce" teatru Atofri - przedstawienie dla najmłodszych. Odbyło się też pierwsze spotkanie z dramatopisarzami połączone z projekcją performatywnego czytania sztuki pt. "Miasto".

W poniedziałek Teatr Animacji w Poznaniu pokaże konkursowe przedstawienie "Ja, Bałwan". Otwarta zostanie wystawa pt. "Ścieżki wyobraźni", przygotowana przez Katedrę Scenografii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Galeria Zamostek w Miejskiej Bibliotece Publicznej). Zaplanowano także pokaz finałowy warsztatów dla młodzieży oraz kolejne spotkanie z dramatopisarzami.