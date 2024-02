Tydzień Małżeństwa w Opolu. Organizatorzy przygotowali szereg warsztatów, wykładów, rozmów

- Chodzi o to, aby pomóc małżeństwom odkrywać piękno ich związku. Nie chodzi o rodziny, ani o narzeczeństwo. Chodzi konkretnie, wyłącznie o małżeństwo i afirmację małżeństwa, żeby odkrywać we dwoje, czym jest ten wyjątkowy związek – tłumaczy Krzysztof Kazanowski, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej.

Organizatorzy wskazują, że sensem inicjatywy jest stworzenie małżeństwom czasu i przestrzeni do bycia razem. Nie bez znaczenia jest okres okołowalentynkowy.

W tym roku Tydzień Małżeństwa rozpocznie się 3 lutego i potrwa do 11 lutego. Wśród 25 polskich miast, w których będą organizowane wydarzenia, jest także Opole.

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa to społeczna kampania promująca szczególną, komplementarną więź kobiety i mężczyzny. Tydzień Małżeństwa odbywa się równolegle w 22 krajach zawsze w pierwszej połowie lutego. Projekt zawitał do Polski w 2015 r. za sprawą Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Od tego czasu odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i rozrywkowym.

W ciągu tygodnia w Opolu odbędą się liczne wydarzenia. To warsztaty, m.in. z komunikacji, taneczne. W programie są także wykłady, m.in. nt. naturalnego planowania rodziny, dietetyki. Nie zabraknie propozycji integracyjnych i rozrywkowych, jak np. zabawa taneczna, randka prowadzona i inne.

- Wszystkie małżeństwa na całym świecie w zasadzie borykają się z tym samym. Główną napotykaną trudnością jest egoizm i zapatrzenie tylko na siebie, a w małżeństwie chodzi przecież o coś innego. Miłość nie polega na tym, że ja zaspokajam swoje potrzeby, tylko kocham drugą osobę, więc chce dla niej jak najlepiej, chcę zaspokajać jej potrzeby – wyjaśnia Krzysztof Kazanowski.

Inauguracją Tygodnia w naszym regionie będzie Msza św. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Opolu (Chabry). Mszę na zakończenie z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich odprawi w niedzielę 11 lutego biskup Rudolf Pierskała w kościele seminaryjno-akademickim. Co ważne, zaproszenie kierowane jest do wszystkich małżeństw, nie tylko do osób wierzących.