Uczą angielskiego i pomagają sierocińcom w Afryce. Opolanin stworzył wyjątkowy projekt

- Pomysł narodził się podczas pandemii – mówi Marek Tkaczyk, właściciel Speakadelic Language School. – Musieliśmy w trybie natychmiastowym przestawić się na nauczanie online, które w moim odczuciu potrzebowało dodatkowego wsparcia i urozmaicenia. Znalazłem organizację charytatywną Face To Face With The World, dzięki której mogliśmy łączyć się z uczniami z Afryki i odbywać wspólne lekcje.