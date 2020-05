Uwaga, IMGW ostrzega dziś przed burzami, które przejdą nad Opolszczyzną. Miejscami możliwy grad

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, burze z gradem obejmą teren wszystkich powiatów województwa opolskiego.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Ostrzeżenie obowiązuje 11 maja w godz. 13.00-22.00.

IMGW radzi. Zasady postępowania podczas burzy