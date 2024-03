W Opolskiem rośnie wsparcie dla zdrowia psychicznego młodzieży. Rozpoczęły się 3 ważne projekty

- To ważny krok w kierunku budowania silnych fundamentów dla przyszłego dobrostanu – podkreśla Zuzanna Donath-Kasiura, wicemarszałek region.

Projekt "Ja Tu zaczyna się zdrowie", prowadzony przez Stowarzyszenie Przeciw Bierności, skupia się na holistycznym podejściu do zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poprzez interaktywne warsztaty, ekspozycje multimedialne i aktywne metody nauki, 750 uczestników będzie miało okazję lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje i potrzeby.

Będzie program skierowany wyłącznie dla maturzystów

Kolejny projekt pn. "Jestem obecny" realizowany będzie przez WSB Merito we Wrocławiu z filią w Opolu. Uczelnia proponuje wsparcie psychologów szkolnych poprzez studia podyplomowe. Program ma na celu przygotowanie specjalistów do efektywniejszej pracy z uczniami, ich rodzinami oraz opiekunami w kontekście przeciwdziałania kryzysowi zdrowia psychicznego. Dzięki temu, 24 psychologów szkolnych zostanie wyposażonych w narzędzia niezbędne do prowadzenia profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego.

- Jednym z największych problemów dla psychologów jest brak miejsca dla nich w szkole. Bo jeżeli się dzieją sprawy związane ze wsparciem psychicznym, na przykład po próbie samobójczej, to oni nie mają się gdzie spotkać, bo gabinet dzielą z pedagogiem specjalnym – wskazuje psycholog Mirosława Olszewska, koordynatorka projektu.

Władze regionu podkreślają, że inwestycja w zdrowie psychiczne młodzieży to inwestycja w przyszłość nas wszystkich. Samorząd Województwa Opolskiego, przeznaczając na te cele ponad 585 tysięcy złotych chce nie tylko zmienić życie poszczególnych uczestników, ale również przyczynić się do budowania silniejszej, bardziej świadomej społeczności.