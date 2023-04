W Opolu mogą pojawić się autobusy ekspresowe. Połączą dwie najdalej położone dzielnice miasta. Jest szansa, że powrócą także kursy nocne Mateusz Majnusz

Kolejnym pomysłem jest przywrócenie linii nocnych MZK, które spółka zlikwidowała w Opolu z powodu oszczędności z początkiem 2023 r. MZK Opole

We wrześniu może nas czekać w Opolu prawdziwa rewolucja komunikacyjna. Wiele wskazuje na to, że w Opolu powstanie pierwsza w historii linia ekspresowa MZK. Miałaby połączyć aleję Witosa z CH Karolinka, które dzieli odległość 10 km. To jednak tylko jeden z pomysłów na usprawnienie komunikacji w Opolu.