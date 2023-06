W Opolu odbędzie się gra miejska dla ojców i ich dzieci. Wojewoda opolski: w ten sposób wzmocnimy więzi rodzinne Redakcja

Grze towarzyszyć będzie piknik z licznymi atrakcjami dla całych rodzin Mateusz Majnusz Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Mimo że, Dzień Ojca przypada 23 czerwca, to w tym roku to święto obchodzone będzie w Opolu już w niedzielę, 18 czerwca. W tym dniu wojewoda opolski Sławomir Kłosowski oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich ojców z regionu do udziału w grze miejskiej „Przygoda z Tatą”.