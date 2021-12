W Opolu trwa Festiwal Prezentów. Musicie zobaczyć te cudeńka od rękodzielników!

Róża Jakubowska z Górażdży specjalizuje się w decoupage'u, za sprawą którego wyczarowuje m.in. oryginalne butelki na trunki czy jedyne w swoim rodzaju bombki choinkowe.

- Technika ta polega na oklejaniu różnych przedmiotów papierem ryżowym lub serwetką - mówi właścicielka Różanego Królestwa, która na co dzień pracuje też w drogerii. - To, co robię, traktuję jako terapię, bo moja twórczość pomogła mi w zmaganiach z depresją. Polecam każdemu. Nie jest to trudna technika, a pozwala wyczarować niesamowite rzeczy.

Róża Jakubowska swoją pasją chce zarażać innych, dlatego uczy najmłodszych jak własnoręcznie tworzyć cudeńka, np. kolczyki z modeliny czy gnomy ze skarpetek. - Dziś przywiozłam ze sobą m.in. niepowtarzalne bombki, świece naturalne, ozdobne pudełka i butelki, a nawet lampy - wylicza.

Nastia Gradova pochodzi z Rosji. Trzy lata temu przyjechała do Polski, a później wraz z koleżanką Justyną stworzyły w Gogolinie małą pracownię artystyczną, w której powstaje ceramika, ale też plakaty, ilustracje i obrazy.