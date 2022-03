W Opolu uchodźcy z Ukrainy załatwią sprawy dotyczące świadczeń socjalnych i pracy w jednym miejscu

Punkt rejestracji numeru Pesel dla uchodźców zaczyna działać w opolskim ratuszu. Będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.

Osoby, które przyjdą do rejestracji na miejscu będą też miały robione zdjęcie niezbędne do wniosku oraz otrzymają pomoc w tłumaczeniu. Uzyskanie numeru Pesel jest najważniejsze dla uchodźców, bo dopiero po rejestracji mogą ubiegać się o wszelkie inne świadczenia - mówił na wczorajszej konferencji prasowej Grzegorz Marcjasz, sekretarz Miasta Opola.

W Miejskim Centrum Pomocy Uchodźcom (w siedzibie Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Krakowskiej 32) uchodźcy będą mogli uzyskać wszystkie informacje na temat świadczeń socjalnych i pracy. Chodzi o to, by nie musieli biegać od urzędu do urzędu. Dyżurować będą tam wspólnie przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Centrum Świadczeń, ZUS i Powiatowego Urzędu Pracy.