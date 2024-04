Mieszkańcy Świerkli nie chcą centrum logistycznego. "Jak się raz łopatę wbije, to będzie trudno zahamować to szaleństwo"

Nie zgadzają się oni na tę inwestycję przede wszystkim dlatego, że według nich powstanie centrum logistycznego zniszczy to, co jest atutem tej części Opola, czyli ciszę, spokój i przepiękną przyrodę.

Tymczasem jak poinformował właściciel terenu na spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się niemal rok temu, centrum miałoby obsługiwać 1500 tirów i 2500 tysiąca samochodów na dobę, a także zatrudniać ponad 2000 pracowników.

Protestujący argumentują, że na co dzień mają problem, aby dojechać do Opola. Jedyna droga, jaka prowadzi do Świerkli, to ta z Czarnowąsów. Jest to piękna, ale bardzo wąska aleja dębowa. Kierowcy podkreślają, że jest problem, aby wyminąć się z autobusem MZK. Trudno nawet sobie wyobrazić, by każdego dnia miałoby tędy przejeżdżać 1500 tirów.

Inwestor zapowiadał poszerzenie drogi i połączenie jej z obwodnicą, która dochodzi do elektrowni, ale to wiązałoby się z koniecznością wycięcia cennych przyrodniczo dębów.