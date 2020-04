W Suchym Borze pięć rodzin straciło w pożarze dorobek życia. Pomóżmy im

Doszczętnie spłonął dach, a woda zalała pięć mieszkań, z czego dwa nadają się do generalnego remontu. Dach nad głową straciło pięć rodzin, w tym osoba starsza oraz niemowlę.

Nie mamy możliwości wejścia do budynku, ponieważ mieszkania na piętrze mogą się w każdej chwili zawalić. Wszyscy mieszkańcy korzystają obecnie z pomocy rodziny czy sąsiadów - informują pogorzelcy.

Straty zostały oszacowane na około 150 tys. złotych. Niestety sytuacja związana z rozprzestrzenianiem koronawirusa, nie ułatwia funkcjonowania poszkodowanym, jak również niesienia pomocy.

Dlatego na portalu www.zrzutka.pl została uruchomiona zbiórka pieniędzy na odbudowę dachu, ponieważ to priorytet, by zabezpieczyć budynek m.in. przed ewentualnymi opadami. Link do zrzutki TUTAJ.

Założona w zbiórce kwota to 200 tys. złotych. Do czwartku (9 kwietnia) udało się zebrać 9,6 tys. złotych. Do końca zbiórki zostały 144 dni.