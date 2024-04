Koszt budowy mieszkań na Opolszczyźnie praktycznie stanął w miejscu. Podrożał przez pół roku poniżej poziomu inflacji

Po czterech latach gwałtownych wzrostów ceny w budownictwie praktycznie stanęły w miejscu. Łatwo to sprawdzić, śledząc publikowane co pół roku przez wojewodę wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzeniowego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego na Opolszczyźnie. To wskaźnik liczony przez specjalistów na podstawie obiektywnych kryteriów.

Aktualny wskaźnik przeliczeniowy (od kwietnia do września br) dla miasta Opole wynosi 6514 złotych za m2.

Dla pozostałej części województwa opolskiego 5259 zł za m2.

W porównaniu do danych sprzed roku koszt budowy metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania (PUM) wzrósł w Opolu o 90 złotych za m2, a w reszcie województwa o 73 złote za m2 (1,4 procent).

W ciągu ostatnich 6 miesięcy wzrost był jeszcze mniejszy - 27 złotych za m2 dla Opola, 21 złotych za m2 dla reszty Opolszczyzny.