Walidrogi. Ciężarówka z mrożonkami wjechała do rowu na drodze krajowej nr 94. Kierowca zasłabł

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 30 stycznia, około godziny 7.00 rano. 65-letni kierowca ciężarowej scanii zasłabł za kierownicą, wskutek czego pojazd zjechał z drogi i wpadł do rowu. Do zasłabnięcia miało dojść po tym, jak mężczyzna uderzył się w nogę. Takie informacje podał portal prostozopolskiego.pl.

Na miejsce przyjechały trzy zastępy straży z JRG 1 Opole i OSP Tarnów Opolski. Obecne były także służby: policja i pogotowie.

Na szczęście kierowca nie odniósł obrażeń, ale droga była częściowo zablokowana. Punkt Informacji Drogowej GDDKiA poinformował po 10.00, że trasa jest już całkowicie przejezdna.