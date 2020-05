Wiadukt kolejowy nad ulicą Krapkowicką ma być poszerzony. Opole ma podpisać porozumienie ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe

Wiadukt nad ul. Krapkowicką jest owiany złą sławą. W przeszłości dochodziło tu do tragicznych wypadków, jak ten z września 1991 roku, kiedy ciężarówka wioząca żołnierzy do koszar nie zmieściła się pod konstrukcją. Wiadukt ściął pakę, zginęli ci, co na niej jechali.

Przestrzeń pomiędzy torami a jezdnią ma ledwie 2,2 metra. Do tego sam przejazd jest na tyle wąski, że mieści się tam tylko jeden pojazd. Pierwszeństwo mają ci, co jadą ul. Krapkowicką od strony ul. Spychalskiego. Kierowcy poruszający się w stronę przeciwną nie raz muszą czekać i tworzą się tam korki.