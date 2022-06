Wmurowano kamień węgielny pod budowę Stadionu Opolskiego. Nowy obiekt piłkarski odmieni oblicze miasta i regionu

W ciągu trzech lat przy ulicy Północnej w Opolu ma powstać nowy stadion piłkarski, który pomieści 12 tys. kibiców. Będzie to największy i najnowocześniejszy tego typu obiekt na Opolszczyźnie. W ten sposób spełni się marzenie wielu pokoleń kibiców Odry Opole, którzy z niecierpliwością oczekiwali rozpoczęcia budowy nowego domu dla najlepszej drużyny piłkarskiej w województwie. Drużyny, która w tym sezonie otarła się o grę w Ekstraklasie.

- Będą to bardzo mocne podwaliny pod rozwój piłki nożnej w tej części Polski. Trzymam kciuki za ten projekt, który mam nadzieję, będzie wizytówką Opola oraz całej Opolszczyzny. Przede wszystkim jednak chcę życzyć Odrze Opole powrotu do najwyższej klasy rozgrywki, ponieważ mając tak wspaniały klub i stadion, musi się to udać – mówił na uroczystości prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.