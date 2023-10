Wszystkie miejsca do Senatu z Opolszczyzny zajmie opozycja

Liderzy partii opozycyjnych podpisali deklarację zawarcia w wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego. Zakładał on, że w wyborach do Senatu we wszystkich okręgach ugrupowania opozycyjne wystawią po jednym wspólnym kandydacie, aby zapobiec rozproszeniu głosów opozycji.

Na Opolszczyźnie do wygrania były trzy mandaty senatora.

W okręgu obejmującym powiaty prudnicki, nyski, brzeski, namysłowski, kluczborski kandydatem opozycji był wieloletni parlamentarzysta Tadeusz Jarmuziewicz z Platformy Obywatelskiej. Obecnie jest pełnomocnikiem marszałka opolskiego ds. zmian klimatycznych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy.

Jarmuziewicz zdobył 88 689 głosów i pokonał Jerzego Czerwińskiegi (PiS), który zdobył 75 193 głosy oraz Zbigniewa Fabijaniaka (Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość) - 25 774 głosy.

Beniamin Godyla z Platformy Obywatelskiej wywalczył reelekcję we wschodniej części województwa, obejmującej powiaty oleski, strzelecki, krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski i głubczycki.