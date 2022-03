Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Opole uczciło walczących o wolną Polskę

- To młode święto, ale już udało nam się utrwalić je w świadomości Polaków i mieszkańców województwa opolskiego, a szczególnie naszej młodzieży - mówił wojewoda opolski, Sławomir Kłosowski. - Przed nami jeszcze długa droga, żebyśmy to święto czcili i przekazywali pamięć o tych wspaniałych ludziach, odkłamywali ich historię. Jestem pełen nadziei i wiary w to, że nam się to uda.

Wojewoda nawiązał też do aktualnych wydarzeń.

- Za nasza wschodnią granicą jest wojna, naród ukraiński zmaga się z rosyjskim najeźdźcą. Tam wykuwają się postawy, dla których nasi żołnierze niezłomni mogą być wzorem - mówił wojewoda.

Listy do Opolan z tej okazji skierowali: prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek i premier Mateusz Morawiecki.

"Pamięć i prawda zostały przywrócone. Historia i etos wyklętych-niezłomnych są obecnie ważnym elementem dziedzictwa naszej wspólnoty. Czcimy pamięć o powojennym oporze przeciwko komunistycznemu zniewoleniu, czcimy odwagę, męstwo, wierność Niepodległej, za którą tak wielu zapłaciło własnym życiem" - napisał prezydent Polski.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest w Polsce od 2011 roku. Przypada 1 marca, bo tego dnia 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” .