Zabytkowy park w Pokoju jest już otwarty po rewitalizacji. Prezentuje się imponująco! Inwestycja trwała 6 lat

I tak też się stało. Dzięki temu województwo opolskie zyskało prawdziwą turystyczną perełkę.

- To miejsce nabyło nowego charakteru i nowej jakości – mówił Andrzej Buła. - Jeżeli do tego dodamy Błękitną Stobrawską Wstęgę, jako sieć ścieżek rowerowych, atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, to robi się tu produkt turystyczny na pewno dla mieszkańców Opolszczyzny, ale także sąsiednich województw.