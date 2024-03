Czy powinien powstać opolski fundusz filmowy? Tego chce Lewica

Lewica zorganizowała konferencję prasową we wtorek (26 marca) na placu Daszyńskiego w Opolu.

Jedynka opolskiej listy Lewicy do sejmiku województwa Jerzy Przystajko oraz posłanka Marcelina Zawisza przedstawili na konferencji pomysł utworzenia w funduszu filmowego na Opolszczyźnie.

- Nasze województwo jest jednym z nielicznych, w których taki fundusz jeszcze nie funkcjonuje - zaznacza Jerzy Przystajko. - Fundusz filmowy to szansa na rozwój lokalnej kultury. Województwa wydają na ten cel od kilkuset tysięcy do dwóch milionów rocznie. Przez dekadę przełożyło się to w kraju na ponad 70 milionów zł wsparcia dla kinematografii.