Zderzenie aut na obwodnicy Opola. Są utrudnienia w ruchu Marcin Żukowski

W piątek (7 lipca) po godzinie 11:00 do policjantów z ruchu drogowego wpłynęło zgłoszenie o wypadku na obwodnicy Opola. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu w pobliżu stacji benzynowej we Wrzoskach.