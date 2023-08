Zderzenie dwóch motocykli i osobówki na DW 454 w miejscowości Kup. Wystarczyła dosłownie chwila nieuwagi

Kierowca samochodu osobowego, 67-latek ciągnący za sobą przyczepkę, rozpoczął zawracanie w momencie, kiedy wyprzedzali go dwa motocykliści. Zajechał im drogę, przez co kierowcy jednośladów w wieku 61 i 62 lat przewrócili się, doznając obrażeń ciała. W wyniku wypadku motocykliści z powiatu brzeskiego zostali zabrani do szpitala.

Kierowcy samochodu osobowego nic się nie stało. Przybyli na miejsce policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku. Na miejscu pracowali również strażacy z JRG 2 Opole i OSP Dobrzeń Wielki.