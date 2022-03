Zmarła Maria Przebindowska, animatorka życia społeczno-kulturalnego z Opola

- To wyjątkowa osoba. Była jak kolorowy ptak. Ceniła pracowitość i zawsze wiedziała komu dać szansę. W ostatnim czasie ciężko chorowała, ale pracowała do samego końca, choć od dawna była już na emeryturze. To był człowiek czynu, urodzona organizatorka. Zawsze uśmiechnięta, rozsiewała tę radość wokół siebie. Nauczyłam się od niej cieszenia się z drobiazgów i celebrowania każdej chwili życia - mówi Małgorzata Kozak, wiceszefowa MOPR w Opolu.