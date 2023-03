Zrobienie „prawka” będzie teraz droższe. Będą to maksymalne stawki, jakie sejmik województwa opolskiego mógł zaproponować

Będą to maksymalne stawki, jakie sejmik mógł zaproponować. Egzamin teoretyczny ma teraz kosztować 50 zł, zamiast dotychczasowych 30 zł. Natomiast egzamin praktyczny będzie kosztował od 200 zł (wcześniej 140) do 250 zł (dotychczas 245). Niższa kwota dotyczyć będzie m.in. osobówek bez przyczepy (B), motorów (A), czy traktorów (T). Natomiast 250 zł zapłacimy za egzamin na ciężarówkę (C, C+E) i autobus (D, D+E), niezależnie, czy zdawać będziemy warianty z przyczepami, czy bez. W tej kwocie zrobimy również egzamin z przyczepy do osobówki (B+E).

Zwiększenie stawek jest spowodowane zmianami w prawie o ruchu drogowym, które weszło w życie w styczniu tego roku. Nowe przepisy obligują samorządy do regulowania stawek egzaminów we własnym zakresie. Do tej pory opłaty za egzaminy teoretyczne i praktyczne były takie same dla całego kraju. Regulował je minister. Teraz minister przedstawia stawkę maksymalną, którą samorządy we własnym zakresie mogą obniżyć.