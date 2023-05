ZUS skontrolował Opolan będących na chorobowym. Wielu z nich musi zwrócić zasiłki chorobowe

W całym kraju w pierwszym kwartale 2023 r. ZUS skontrolował prawie 16 tysięcy osób na L4. Aż 2100 osób musi zwrócić zasiłek chorobowy. Łącznie chodzi o kwotę ponad 3,5 miliona złotych!

- Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia chorobowego to ustawowe zadanie ZUS. Polega na sprawdzeniu czy ubezpieczony wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza - przypomina Sebastian Szczurek. - . Warto pamiętać, że na pieniądze, które ZUS wypłaca w postaci zasiłku chorobowego, zrzucają się wszyscy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych.