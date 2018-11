Kolejna wycinka w Parku Nadodrzańskim w Opolu. Mieszkańcy zaniepokojeni [ZDJĘCIA]

Zamek Górny w Opolu będzie otwarty później. Trwa zazielenianie jego okolicy [ZDJĘCIA]

Piotr Guzik

W wakacje urząd miasta deklarował, że modernizacja Zamku Górnego zakończy się we wrześniu. Nowy termin to koniec października. Do tego czasu zatrudnione będą nowe osoby do obsługi atrakcji Opola.