Rozbudowa Solaris Center w Opolu. Na pl. Kopernika stanął wielki namiot [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przy nowej części galerii Solaris Center stanął duży namiot. Ma on usprawnić prace na płycie, które do tej pory utrudniały zmienne warunki pogodowe oraz zbyt niskie temperatury. Plan zakłada, że powierzchnia pomniejszonego pl. Kopernika będzie wyłożona płytami granitowymi o różnych kolorach i wymiarach. Projektanci zaplanowali też nasadzenie 25 drzewek. Na miejscu pojawią się też nowe ławki i oświetlenie.

Jednak z powodu opóźnień w realizacji całej inwestycji powodowanej aktualną sytuacją na rynku budowlanym – m.in. wzrostem kosztów materiałów budowlanych trudnościami ze znalezieniem ludzi do pracy – wykonanie nowej nawierzchni dopiero się rozpoczęło.

Okazuje się jednocześnie, że przesunięciu uległ termin otwarcia nowej części Solaris Center oraz realizowanego równolegle dwupoziomowego parkingu podziemnego. Wedle ostatnich informacji miały one być otwarte do końca pierwszego kwartału tego roku. Teraz przedstawiciel inwestora informuje, że termin zakończenia prac to drugi kwartał tego roku, a dokładny termin zakończenia robót jest uzależniony od ich postępu.