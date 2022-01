23-latek spod Brzegu zabił nożem swojego brata. Sąd skazał go na 8 lat więzienia

- Tego dnia siedziałem w pokoju przed komputerem. W pewnym momencie usłyszałem straszny huk. Pod pretekstem wyjścia do łazienki zapytałem Kubę, co robi. On stwierdził, że rozpie...la tę ruderę - relacjonował 23-letni Marek U. przed Sądem Okręgowym w Opolu, gdzie toczył się jego proces.

Rodzina U. mieszkała w Przylesiu pod Brzegiem. W domu nie działo się dobrze. Nieraz zdarzało się, że musiała interweniować policja. Dramat rozegrał się wczesnym popołudniem, 5 lutego 2021 roku.

Krótko przed feralnymi wydarzeniami Marek wysłał mamie wiadomość, że brat demoluje mieszkanie. Z jego relacji wynika, że hałas był coraz donośniejszy, co wskazywało na to, iż agresor nie zamierza się uspokoić.

- Wyszedłem z pokoju. Kuba był w łazience i uderzał metalową rurką od hantla na oślep. Chciałem go złapać oburącz, żeby się uspokoił, ale odepchnął mnie tak, że upadłem. On zamachnął się tą rurką, ale uderzył w powietrze, a później ruszył w moją stronę - wyjaśniał oskarżony. - Wstałem i podniosłem leżący obok pieca w kuchni nóż. Myślałem, że on się przestraszy. Nie wiem, czy ja go dźgnąłem, czy on się na ten nóż nadział sam.